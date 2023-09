Unfall im Garten: Nachbar stürzt bei Arbeiten aus Baumkrone und bleibt regungslos liegen

Mönchengladbach - In Mönchengladbach ist die Feuerwehr am Samstag zu einem aufwendigen Rettungseinsatz ausgerückt, nachdem ein Mann im Stadtteil Ohler aus einer Baumkrone gestürzt war.

Die Feuerwehr barg den Verunglückten, ehe Rettungskräfte ihn in ein Traumazentrum brachten. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen berichtete, waren die Kameraden am Samstagnachmittag gegen 16.02 Uhr in die Straße Hütterbaum alarmiert worden, nachdem dort eine Person bei Arbeiten im Garten des benachbarten Hauses aus einer Baumkrone gestürzt war und regungslos am Rande eines Gartenteiches liegengeblieben war.

Umgehend rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie einen Rettungshubschrauber daraufhin zum Ort des Geschehens aus und stießen vor Ort auf den schwer verletzten Patienten, der sich mit der unteren Körperhälfte im Wasser des Gartenteiches befand und von Angehörigen und Nachbarn betreut wurde.

"Ein Feuerwehrtrupp immobilisierte den abgestürzten Mann im Wasser, um potenziellen Verletzungen der Wirbelsäule entgegenzuwirken, bevor er mit Hilfe einer Schaufeltrage gerettet werden konnte", schilderte der Sprecher den weiteren Verlauf des Einsatzes.