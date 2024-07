Unwetter sucht Ostsachsen heim: Feuerwehr muss 185 Mal ausrücken!

Görlitz - Ein kräftiges Unwetter zieht über den Freistaat. Die Feuerwehren in Ostsachsen mussten fast 200 Mal ausrücken!

Unwetter zogen am heutigen Freitag über Ostsachsen. In Oppach (Landkreis Görlitz) drückte der Starkregen Gullys nach oben und überflutete Straßen. © xcitepress/Thomas Baier

"Von circa 17 bis 21 Uhr wurden insgesamt 185 Einsätze gemeldet, davon 105 im Landkreis Görlitz sowie 80 im Landkreis Bautzen", so ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen gegenüber TAG24.

Meist wurden Einsatzkräfte zu überfluteten Straßen, Wassereinbrüchen in Kellern sowie umgestürzter Bäume gerufen. Schwerpunkte waren etwa Weißwasser, Oderwitz, Herrnhut oder Bautzen.

In Schirgiswalde blockierten Bäume Gleise und sorgten für Behinderungen bei der Zuglinie zwischen Wilthen und Ebersbach. In Wilthen selbst stürzte ein Baum auf ein Haus.

Laut Feuerwehr wurde am Prof.-Wagenfeld-Ring in Weißwasser/Oberlausitz ein Autofahrer durch die Wassermassen in seinem Auto eingeschlossen und musste gerettet werden.