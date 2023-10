12.10.2023 09:25 1.088 Uralte Klinik brennt lichterloh: Beliebtes Lost Place völlig zerstört

Von Johanna Baumann

Schömberg - Am Mittwochabend eilte die Feuerwehr in die Charlottenhöhe in Schömberg (Landkreis Calw). Die 100 Jahre alte und leer stehende Lungenklinik, die mittlerweile als beliebter Lost Place gilt, stand in Vollbrand! Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch unklar. © Waldemar Gress / EinsatzReport24 Gegen 22 Uhr breitete sich das Feuer zuerst im vierten Stock eines Klinik-Gebäudes aus. Kurz darauf geriet auch der Dachstuhl in Brand. Große Teile des einsturzgefährdeten Hauses wurden erheblich beschädigt. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf weitere umliegende Gebäude über, wie die Polizei berichtete. Feuerwehreinsätze Inferno an Londoner Flughafen: Flüge gestrichen, fünf Personen im Krankenhaus Die Brandursache muss nun ermittelt werden. Der Polizei liegen bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. © Waldemar Gress / EinsatzReport24 Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07231 186-4444 entgegen.

