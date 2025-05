09.05.2025 06:50 Starke Rauchentwicklung: Halle auf Recyclinghof brennt

Von Lina Krauß und Madita Eggers Melbeck - Auf einem Recyclinghof in Melbeck (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht auf Freitag eine Lagerhalle in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / René Schröder Gegen 1.47 Uhr war die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet "Am Alten Bahnhof" alarmiert worden. Schon auf der Anfahrt sei eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine Lagerhalle eines örtlichen Recyclingbetriebs in Vollbrand stand. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Produktionshalle verhindert werden.

In der betroffenen Halle lagerten überwiegend recycelte Kunststoffe, welcher nach Angaben der Feuerwehr zu der starken Rauchentwicklung führte. Über die WarnApp "Nina" wurde die Bevölkerung informiert. Feuerwehreinsätze Reihenhaus fängt Feuer: Anwohner fliehen, einer verletzt sich schwer Laut einem Polizeisprecher war das Feuer am frühen Morgen größtenteils gelöscht. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, da die Halle drohte einzustürzen. Das Großaufgebot der Feuerwehr werde noch länger beschäftigt sein, sagte der Sprecher. Niemand sei bei dem Brand verletzt worden. Angaben zur Ursache und zur Höhe des Schadens machte der Sprecher zunächst nicht.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder