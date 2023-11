11.11.2023 14:02 US-Oldtimer in Vollbrand: Kripo ermittelt

In Gera ist am Freitagabend ein Oldtimer in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Gera - In Gera ist am Freitagabend ein Oldtimer in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern. © Björn Walther Wie die Feuerwehr Gera berichtet, brannte das US-Fahrzeug bei Ankunft der Einsatzkräfte in der Herderstraße in voller Ausdehnung. Die Kameraden begannen unverzüglich mit den Löschmaßnahmen. Da es allerdings zu einer starken Rauchentwicklung kam, entschied sich der Einsatzleiter der Feuerwehr für den Einsatz einer speziellen Löschdecke. Diese wurde daraufhin in sekundenschnelle über das brennende Fahrzeug gezogen. Mit dieser Maßnahme konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der US-Oldtimer wurde durch den Brand allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Bezüglich der Schadenshöhe nannte die Feuerwehr keine Zahlen. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Titelfoto: Björn Walther