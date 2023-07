07.07.2023 21:02 Verbrühung am Oberkörper: Schwerverletzter Mann muss in Spezialklinik geflogen werden

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am heutigen Freitagnachmittag zu einem Einsatz an einem Firmengeländer in Neuwerk gerufen worden.

Von Florian Fischer

Mönchengladbach - Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am heutigen Freitagnachmittag zu einem Einsatz an einem Firmengeländer in Neuwerk gerufen worden. Ein Rettungshubschrauber musste einen verletzen Mann in eine Spezialklinik nach Duisburg fliegen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Nach Angaben der Feuerwehr wurde dort ein Mitarbeiter einer Firma am Oberkörper durch kochendes Wasser verletzt. Da sich die Verbrühungen als schwerwiegend herausstellten, wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg hinzugezogen. Dieser landete auf einem nahegelegenen Spielplatz. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei sicherten den Landeplatz ab. Feuerwehreinsätze Mann stürzt in Schlucht - Feuerwehr ortet ihn in schwer zugänglichem Waldgebiet Nachdem der Mann zunächst behandelt wurde, brachte der Hubschrauber ihn eine Duisburger Spezialklinik. Neben dem Christoph 9 waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr sowie die Polizei im Einsatz.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa