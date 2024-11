03.11.2024 09:43 2.491 Verheerender Wohnhausbrand: Flammen schlagen aus Fenster

Am Samstagnachmittag geriet aus bisher ungeklärter Ursache das Obergeschoss eines ehemaligen Bauernhauses in Lichtentanne in Brand.

Von Claudia Ziems

Lichtentanne - In einem Wohnhaus in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Das Haus ist nach dem Brand aktuell nicht bewohnbar. © Feuerwehr Lichtentanne Gegen 16 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache das Obergeschoss eines ehemaligen Bauernhauses im Ortsteil Stenn in Brand. Die Bewohner konnten sich laut Polizei rechtzeitig ins Freie retten. Durch insgesamt 64 Kameraden der Feuerwehren Stenn, Lichtentanne, Schönfels, Ebersbrunn und Werdau konnte das Feuer gelöscht werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehr im Großeinsatz: Brand in Mehrfamilienhaus! Frau muss ins Krankenhaus Der Einsatz dauerte etwa fünf Stunden lang. Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoss des Wohnhauses. © Feuerwehr Lichtentanne Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zum Brand kommen konnte.

