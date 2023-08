Verletzte bei Gasunfall im Supermarkt: Feuerwehr evakuiert ALDI-Filiale!

Grimma - Großer Feuerwehreinsatz in einer ALDI-Filiale im Landkreis Leipzig : Am Mittwochvormittag ist Gas ausgetreten, drei Mitarbeiterinnen mussten ärztlich versorgt werden.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch in Grimma an, nachdem in einer ALDI-Filiale Gas ausgetreten war - drei Personen seien verletzt worden. © Sören Müller

Die Rettungskräfte wurden nach TAG24-Informationen gegen 9 Uhr am Morgen alarmiert: In einem Lagerraum des Discounters in der Weberstraße in Grimma sei Kohlendioxid ausgetreten.

Sofort rückten zahlreiche Kameraden sowie die Komponente des Gefahrgutzuges an und evakuierten das Geschäft.

Drei Angestellte hatten wohl mit Atemproblemen zu kämpfen, weshalb sie - teilweise in Krankenhäusern - medizinisch behandelt werden mussten. Es soll sich um drei Frauen gehandelt haben.

Vermutlich war das Gas aufgrund eines technischen Defektes ausgetreten. Es werde normalerweise zur Kühlung der Lagerräume genutzt.

Mithilfe eines Not-Stopps haben die Feuerwehr und ein Techniker die Anlage abstellen können. Danach habe man Lüftungsmaßnahmen ergriffen.