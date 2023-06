12.06.2023 10:14 Verpuffung in Siloanlage: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Von Christian Rüdiger

Probstzella - In einer Produktionsstätte für Blähschiefer in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist es am Sonntagabend zu einer Verpuffung gekommen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. © Screenshot/Facebook, Feuerwehr Ludwigsstadt Das Feuer breitete sich anschließend in einer Siloanlage auf dem Firmengelände in Unterloquitz - einem Ortsteil von Probstzella - aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte in der Folge über mehrere Stunden gegen die Flammen. Vor allem die Glutnester erwiesen sich als hartnäckig. Die Einsatzkräfte beschrieben die Lösch- und Kühlmaßnahmen als "aufwendig". Laut ersten Erkenntnissen war die Verpuffung offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.

Titelfoto: Screenshot/Facebook, Feuerwehr Ludwigsstadt