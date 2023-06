26.06.2023 20:29 Verpuffung in Wohnhaus: Mehrere Kinder unter den Verletzten

Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Kerpen wurden am Montag mehrere Menschen, darunter auch Kinder, verletzt.

Von Nicole Reich

Kerpen – In einem Wohnhaus in Kerpen-Blatzheim (Rhein-Erft-Kreis) ist es am späten Montagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen, bei der mehrere Mitglieder einer Familie - darunter auch Kinder - verletzt wurden. Feuerwehrleute haben den Bereich vor dem Wohnhaus in Kerpen abgesperrt. © Vincent Kempf Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verletzten um eine Frau (35), ihren Mann und drei Kinder. Wie eine Sprecherin der dpa bestätigte, erlitten die Mutter und zwei ihrer Söhne (3 und 8) schwere Verletzungen. Der Vater (45) und der dritte Sohn (6) seien leicht verletzt worden. Die beiden schwer verletzten Kinder wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Kleines Mädchen bleibt beim Spielen stecken, Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an Bislang ist noch unklar, wie es zu der Verpuffung kommen konnte. Offenbar hatte sich die Familie gerade in der Küche zum Kochen versammelt, als sich der Vorfall ereignete. Die Druckwelle war so groß, dass an der Vorderseite des Wohnhauses an der Straße "Neue Pforte" die Fenster zerbarsten. Gleich mehrere Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die umgehend zum Großeinsatz anrückte. Zwei Kinder wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. © Vincent Kempf Der Einsatzort wurde vorübergehend gesperrt, die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Vincent Kempf