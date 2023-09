25.09.2023 06:56 Verteilerkasten fängt Feuer: Beliebtes Schwimmbad im Kölner Umland von Brand betroffen

In Rheinbach hat es in der Nacht zum Montag einen Brand in einem beliebten Hallenbad gegeben.

Von Maurice Hossinger

Rheinbach - Im weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Hallenbad "Monte-Mare" hat es in der Nacht zum heutigen Montag einen Brand gegeben. Die Feuerwehr war mit 45 Kräften vor Ort und bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Ersten Angaben zufolge erreichte gegen 0.45 Uhr der Notruf der automatischen Brandmeldeanlage die Feuerwehr. "Als wir ankamen, drang dichter Rauch aus einem Rolltor hervor", teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Binnen weniger Minuten machte sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach dem Brandherd und wurden schließlich an der Betriebsanlage des Schwimmbads fündig. Feuerwehreinsätze BMW fängt Feuer und brennt vollständig aus: Langer Stau auf A4 Dort hatte ein Verteilerkasten Feuer gefangen und den Geruch von verbranntem Plastik entstehen lassen. "Einen Kabelbrand kann man mit Wasser löschen, man muss nur Abstand halten", erklärte der Sprecher. Noch ist unklar, ob das Schwimmbad am heutigen Montag öffnen wird. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

