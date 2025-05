24.05.2025 10:28 Feuerwehr muss Strom kappen: Altes Bauernhaus im Schwarzwald geht in Flammen auf

Am späten Freitagabend kam es in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald zu einem heftigen Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Florian Mentele

Villingen-Schwenningen - Neun Menschen im Schwarzwald haben auf einen Schlag kein Dach mehr über dem Kopf, weil ein Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen am späten Freitagabend einem heftigen Brand zum Opfer fiel. Alles in Kürze Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen abgebrannt

Am späten Freitagabend brannte ein Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen lichterloh. © 7aktuell.de | Christian Klemm Gegen 23.45 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, der die Kameraden in den Ortsteil Mühlhausen rief. Die Bewohner hatten der Leitstelle zunächst nur ein Feuer auf der Terrasse des ehemaligen Bauernhauses gemeldet, doch bei ihrer Ankunft stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch ein Wohnwagen, die angrenzende Hausfassade sowie der Dachstuhl des holzverkleideten Gebäudes in Flammen stand. Zur Sicherheit mussten die Feuerwehrleute während der aufgenommenen Löscharbeiten auch die Stromversorgung zum Haus kappen, wodurch mehrere Gebäude auf der Straße plötzlich ohne Saft dastanden. Im Laufe des Samstagvormittags soll allerdings eine behelfsmäßige Versorgung eingerichtet werden. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an, das Mehrfamilienhaus war aber trotzdem kaum noch zu retten und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf satte 600.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand mithilfe einer Drehleiter. © 7aktuell.de | Christian Klemm Immerhin konnten sich die neun Anwohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, alle blieben unverletzt. Sie sind laut Polizeiangaben zunächst bei Verwandten untergekommen. Wie es zu dem heftigen Brand kommen konnte, muss noch geklärt werden.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Christian Klemm