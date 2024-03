VW Bus brennt vollständig aus: Waren Böller die Ursache?

Calbe (Saale) - Am Donnerstagabend kam es auf einem Supermarktparkplatz in Calbe ( Landkreis Salzlandkreis ) zu einem Autobrand. Es gibt einen Verdacht auf Brandstiftung.

Das Feuer am VW Bus breitete sich schnell aus. Für den Wagen gab es keine Rettung mehr. © Screenshot/Facebook/ffcalbe

Gegen 21 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr über den Brand informiert. Obwohl ihr Weg dorthin nicht besonders lang war, gab es für den VW-Bus keine Rettung mehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.

Wie der Wagen in Brand geraten konnte, wird derzeit spekuliert und ermittelt. Als der Halter an seinem Wagen eintraf, stellte er bereits Flammen am rechten Vorderrad fest.

Anwohner gaben der Polizei gegenüber an, dass sie zuvor Knallgeräusche von möglichen Silvesterböllern gehört hatten, die von einer Personengruppe ausgingen.

Auch die Ermittler des Polizeireviers Salzlandkreis schließen eine spontane Selbstentzündung aus, teilte man am Samstag mit.