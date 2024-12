29.12.2024 21:51 656 Während der Fahrt: VW-Bus mit vierköpfiger Familie geht plötzlich in Flammen auf!

In Fulda hat ein VW Multivan mit einer vierköpfigen Familie an Bord am Nachmittag des heutigen Sonntags auf einmal Feuer gefangen.

Von Marc Thomé

In Fulda hat am Nachmittag des heutigen Sonntags der VW-Bus einer vierköpfigen Familie während der Fahrt plötzlich Feuer gefangen. Das Feuer war im Motorraum des VW Multivans ausgebrochen. Die Familie konnte glücklicherweise rechtzeitig aussteigen. © Fuldamedia Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, sei der Brand im Motorraum des VW Multivans ausgebrochen. Glücklicherweise hätten die Insassen dies rechtzeitig bemerkt. Der Wagen sei daraufhin am Rand der Paul-Klee-Straße abgestellt worden und die Familie stieg aus. Verletzt wurde niemand. Die Frau rief anschließend bei der Feuerwehr an. Dort habe sie den Brand gemeldet und berichtet, dass ihr Mann gerade einen Feuerlöscher hole, um damit einen Löschversuch zu wagen. Davon habe ihr aber der Feuerwehrmann am Telefon abgeraten, da das Auto zu diesem Zeitpunkt schon lichterloh in Flammen stand. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das Feuer laut dem Polizeisprecher bereits auf einen neben dem VW abgestellten Seat Leon übergriffen. Die Feuerwehr habe den Brand aber schnell in den Griff bekommen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindern können. Der an den beiden Autos entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

