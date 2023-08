Waldbrände bei Karlsruhe: Feuerteufel schlägt gleich achtmal zu

Karlsruhe - Ein Mann (37) in Karlsruhe steht im dringenden Tatverdacht, mindestens acht Feuer im Hardtwald gelegt zu haben.

Die Brände im Hardtwald sorgten für ein Großaufgebot der Einsatzkräfte. (Symbolbild) © 123RF/andrei310

Nach mehreren Bränden im Juli wurde die 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Trichter" zusammengestellt, die der Ursache auf den Grund gehen sollte.

Am Freitag konnte der 37-Jährige festgenommen werden. Er soll am 11. Juli im Waldstück "Wolfsgarten" in Stutensee mindestens acht Brände gelegt haben.

Laut Polizei habe er Brandbeschleuniger verwendet. Der Schaden wird aktuell auf rund 15.000 Euro geschätzt.