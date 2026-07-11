Waldbrand hält Einsatzkräfte in Atem: Konzert abgebrochen, Kripo ermittelt
Von Angelika Resenhoeft
Nürnberg - Nach einem großen Feuer unweit der Nürnberger Messe wird die Kriminalpolizei so schnell wie möglich ihre Arbeit zur Brandursache aufnehmen.
Das sagte Polizeisprecher Michael Petzold wenige Stunden nach dem Ausbruch des Brandes. Am Freitagabend waren gegen 21.45 Uhr Flammen nahe dem Max-Morlock-Stadion, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, gemeldet worden.
An die 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Brand war nach Petzolds Worten vermutlich im Bereich einer alten Westernstadt ausgebrochen, die seit mindestens zehn Jahren brach liege.
Das betroffene Gebiet hat die Größe von etwa vier kleinen Fußballfeldern. Ein Campingplatz und ein Open-Air-Konzert in der Nähe des Messegeländes wurden am Abend vorsorglich geräumt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.
Gut drei Stunden nach dem Ausbruch des Feuers hatte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle. "Da brennt nichts mehr. Der richtige Brand ist schon gelöscht", sagte Petzold am Samstagmorgen gegen 1 Uhr.
Konzert in Nürnberg wegen starkem Rauch abgebrochen
Dennoch seien die Einsatzkräfte weiter vor Ort, etwa um Glutnester zu finden und zu löschen. "Es qualmt noch."
Die Waldbrandgefahr ist in Franken wegen der Trockenheit groß, es gibt Beobachtungsflüge der Behörden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte in der Nacht auf Samstag vor starkem Rauch und Brandgeruch im Nürnberger Süden.
Im sogenannten Stadionpark in der Nähe des Einsatzortes fand am Abend ein Konzert unter freiem Himmel statt, wie Petzold sagte. Während der Zugabe sei die Veranstaltung wegen des starken Rauchs abgebrochen worden, die Feiernden sollten nach Hause gehen.
Wie viele Menschen das betraf, war zunächst unklar.
Titelfoto: Sven Grundmann/news5/dpa