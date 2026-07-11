Waldbrand hält Einsatzkräfte in Atem: Konzert abgebrochen, Kripo ermittelt

Nürnberg - Nach einem großen Feuer unweit der Nürnberger Messe wird die Kriminalpolizei so schnell wie möglich ihre Arbeit zur Brandursache aufnehmen.

Der Schein des Feuers erhellt eine große Rauchsäule, die über dem Wald aufsteigt. © Sven Grundmann/news5/dpa

Das sagte Polizeisprecher Michael Petzold wenige Stunden nach dem Ausbruch des Brandes. Am Freitagabend waren gegen 21.45 Uhr Flammen nahe dem Max-Morlock-Stadion, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, gemeldet worden.

An die 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Brand war nach Petzolds Worten vermutlich im Bereich einer alten Westernstadt ausgebrochen, die seit mindestens zehn Jahren brach liege.

Das betroffene Gebiet hat die Größe von etwa vier kleinen Fußballfeldern. Ein Campingplatz und ein Open-Air-Konzert in der Nähe des Messegeländes wurden am Abend vorsorglich geräumt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Gut drei Stunden nach dem Ausbruch des Feuers hatte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle. "Da brennt nichts mehr. Der richtige Brand ist schon gelöscht", sagte Petzold am Samstagmorgen gegen 1 Uhr.