11.07.2023 09:58 War ein Feuerteufel im Klamottenladen am Werk?

In Richtenberg (Mecklenburg-Vorpommern) stand ein Bekleidungsgeschäft am Montag gegen Mitternacht in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von Mia Goldstein

Richtenberg - In Richtenberg (Mecklenburg-Vorpommern) stand ein Bekleidungsgeschäft am Montag gegen Mitternacht in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Bekleidungsgeschäft in Richtenberg (Mecklenburg-Vorpommern). © Polizei Stralsund Nach Angaben der Polizei waren die alarmierten Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unmittelbar vor Ort. Der Brand, der im Erdgeschoss ausgebrochen war, konnte nach etwas mehr als einer Stunde gelöscht werden. Die Besitzer des Kleiderladens, die über dem Geschäft leben, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass keine Personen verletzt wurden. Feuerwehreinsätze Großeinsatz auf Recyclinghof: Müllberge in Flammen! Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Wie genau es zu dem Brand kam, soll nun von der Staatsanwaltschaft zusammen mit einem eingesetzten Brandursachenermittler herausgefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Polizei Stralsund