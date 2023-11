13.11.2023 16:42 War es Brandstiftung? Feuerwehr muss zu Lauben-Bränden ausrücken

In Zwickau haben am Montag in zwei Kleingartenanlagen Lauben gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Die Zwickauer Feuerwehr musste am Montag zu mehreren Lauben-Bränden ausrücken. In der Kleingartenanlage "Naturfreunde" in Zwickau hat es am Montag gebrannt. © Mike Müller Gegen 12.30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Zwickau und die Freiwillige Feuerwehr Marienthal in die Kleingartenanlage "Gute Zucht" gerufen. In einer massiven, gemauerten Laube war ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Im Inneren der Laube kam es trotzdem zu starken Verrußungen und auch ein Teil der Einrichtung wurde zerstört. Nur etwa eine Stunde später gab es erneut Alarm im Stadtteil Marienthal. Gegen 13.30 Uhr wurde ein Brand in der Gartenanlage "Naturfreunde" gemeldet, die etwa einen Kilometer von der Anlage "Gute Zucht" entfernt ist. Feuerwehreinsätze Flammen-Inferno im Fußballklub: Vereinsgelände brennt lichterloh! Dort war es ebenfalls aus noch unklarer Ursache zu einem Schwelbrand in einer Laube gekommen. Die Feuerwehr konnte hier aber einen Brandausbruch verhindern. Die Einrichtung wurde aber stark beschädigt. Bei dem Brand waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Marienthal und Mitte im Einsatz. Wie hoch der entstandene Schaden bei den beiden Bränden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei hat ebenfalls Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Mike Müller