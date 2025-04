Warnstufe für Bevölkerung ausgelöst: Lagerhalle bei Köln steht in Flammen

Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) - In einem Gewerbegebiet in Niederkassel-Modorf bei Köln steht seit Mittwochvormittag eine Lagerhalle in Flammen. Einen Einsatz dieser Größenordnung hat die Stadt "seit Jahren nicht mehr erlebt", berichtet Feuerwehrsprecher Phileas Stiehl.