Zehn Meter hoher Schrotthaufen brennt: Feuerwehr drei Stunden lang im Einsatz

Am Montagmorgen ist in einer Recycling-Firma in Mannheim-Rheinau ein circa 250 Quadratmeter großer Schrotthaufen in Brand geraten.

Mannheim - Am Montagmorgen ist in einer Recycling-Firma in Mannheim-Rheinau ein circa 250 Quadratmeter großer Schrotthaufen in Brand geraten. Alles in Kürze Schrotthaufen in Mannheim-Rheinau gerät in Brand.

Feuerwehr bringt den Brand unter Kontrolle.

Keine Personen verletzt, keine Gefahr für Bevölkerung.

Sachschaden entsteht nicht durch das Feuer.

35 Kräfte beteiligt am Einsatz. Mehr anzeigen Der zehn Meter hohe Schrotthaufen war am Montagmorgen in Brand geraten. © Priebe/pr-video Wie die Polizei mitteilte, hatte sich gegen 5.30 Uhr ein beschädigter Akku im zehn Meter hohen Schrotthaufen in der Bergiusstraße entzündet und so das Feuer ausgelöst. Eine dicke Rauchwolke stand über dem Hafengebiet, so ein Polizeisprecher zur Deutschen Presseagentur. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand ziemlich schnell unter Kontrolle bringen. Zeitweise gab die Feuerwehr eine Warnmeldung wegen starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung heraus. Feuerwehreinsätze Feuer auf Schulgelände in Bergisch Gladbach: Polizei sucht nach Zeugen Feuerwehreinsätze Häuser in Gefahr: Mähdrescher lichterloh in Flammen - stundenlanger Löscheinsatz Gegen 8.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Keine Personen verletzt, auch kein Sachschaden Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Rund drei Stunden dauerte der Einsatz. © Priebe/pr-video Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Für die Bevölkerung bestand zudem keine Gefahr. Auch ein Sachschaden entstand nicht, da lediglich nicht verwertbares Material betroffen war. An dem Einsatz waren insgesamt 35 Kräfte beteiligt.

