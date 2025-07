28.07.2025 16:55 Eltern von vier Kindern bei Wohnhausbrand schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rödermark wurden am Montagvormittag drei Bewohner teilweise schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von Marc Thomé

Rödermark - Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Montagvormittag in Rödermark (Landkreis Offenbach) erlitten drei Personen teils schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Alles in Kürze Wohnhausbrand in Rödermark verletzt drei Personen

Eltern schwer verletzt, Kinder unverletzt

Rettungshubschrauber bringt Frau nach Köln

Feuerwehr bringt Flammen schnell unter Kontrolle

Schaden beträgt 200.000 Euro, Wohnungen unbewohnbar Mehr anzeigen Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zuvor soll es eine Verpuffung gegeben haben. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 10.50 Uhr alarmiert und zu dem Haus in der Urberacher Straße im Stadtteil Messenhausen gerufen worden. Bei ihrer Ankunft sei demnach bereits dichter Rauch aus dem Haus aufgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits die Bewohner eigenständig aus dem Haus flüchten können. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Betroffenen, wobei eine 33 Jahre alte Frau schwerste Brandverletzungen davongetragen habe. Ein Rettungshubschrauber brachte sie eine Spezialklinik in Köln. Ihr 36 Jahre alter Mann habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Er sowie ein sechsjähriger Sohn wurden von Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Drei weitere Kinder im Alter von zwei, vier und neun Jahren blieben laut Polizei unverletzt Feuerwehreinsätze Häuser in Gefahr: Mähdrescher lichterloh in Flammen - stundenlanger Löscheinsatz Feuerwehreinsätze Zehn Meter hoher Schrotthaufen brennt: Feuerwehr drei Stunden lang im Einsatz Wie der Sprecher weiter berichtete, hatte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können, musste zum Löschen von Glutnestern aber Teile des Daches abdecken. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerstverletzte 33-Jährige in eine Kölner Spezialklinik. © 5VISION.NEWS Zwei Wohnungen zurzeit unbewohnbar, Schaden beträgt 200.000 Euro Nach den ersten Ermittlungen war das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zuvor soll es eine Verpuffung gegeben haben. Die Wohnung sowie die darunterliegende Wohnung seien bis auf Weiteres unbewohnbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS