Was steckt dahinter? Renault fackelt ab, dann bahnt sich Feuer seinen Weg

Der Kleintransporter wurde insbesondere im Heckbereich schwer in Mitleidenschaft gezogen. © SDMG / Dettenmeyer

Als die Einsatzkräfte am heutigen frühen Mittwochmorgen gegen kurz nach 3 Uhr in die Adlerstraße ausrückten, stand ein am Fahrbahnrand geparkter Renault bereits in Vollbrand.

Laut Polizeiangaben griff das Feuer daraufhin auf einen vor dem Renault geparkten Kleintransporter über.

Im Zuge der starken Hitzeentwicklung des Brandes wurde zudem ein hinter dem Renault geparkter Mercedes beschädigt.

Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen soll sich auf rund 38.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen sei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.