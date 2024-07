Wegen Zigarette? Wohnung in Rodgau brennt komplett aus

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten am Montag zu einem Mehrfamilienhaus in der Marburger Straße in Rodgau-Jügesheim aus: Eine Wohnung brannte lichterloh! © 5VISION.NEWS

Das Feuer im siebten Stock es eines Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße in Rodgau-Jügesheim brach gegen 17 Uhr aus, wie die Polizei in Südosthessen am heutigen frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren rasch vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. "Die Wohnung brannte letztlich aber komplett aus und ist nunmehr unbewohnbar", fügte ein Sprecher hinzu.

Durch das Löschwasser entstand zudem Schaden an einer Wohnung im sechsten Stockwerk des Hauses.

Insgesamt liege der Sachschaden bei einer Summe "von schätzungsweise 200.000 Euro", ergänzte der Polizeisprecher.