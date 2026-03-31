Wieder brennt's: Drittes Feuer in einem Monat auf Mülldeponie

Zeulenroda - Auf dem Recyclinghof in Zeulenroda (Landkreis Greiz) hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt.

Auf dem Gelände der Mülldeponie hatte es erneut gebrannt. © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Eine vorbeifahrende Polizeistreife hatte den Angaben nach gegen 0.40 Uhr einen Feuerschein auf der Deponie bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Auf einer Fläche von rund drei mal vier Metern stand ein Müllhaufen in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte anschließend mithilfe einer Drohne die Fläche auf Glutnester, die in der Folge gelöscht wurden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es bereits zweimal ein Feuer auf der Mülldeponie gegeben. Am 2. März hatte auf dem Gelände ein Förderband gebrannt.