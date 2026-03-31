Wieder brennt's: Drittes Feuer in einem Monat auf Mülldeponie
Zeulenroda - Auf dem Recyclinghof in Zeulenroda (Landkreis Greiz) hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt.
Eine vorbeifahrende Polizeistreife hatte den Angaben nach gegen 0.40 Uhr einen Feuerschein auf der Deponie bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Auf einer Fläche von rund drei mal vier Metern stand ein Müllhaufen in Flammen.
Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte anschließend mithilfe einer Drohne die Fläche auf Glutnester, die in der Folge gelöscht wurden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.
In der jüngeren Vergangenheit hatte es bereits zweimal ein Feuer auf der Mülldeponie gegeben. Am 2. März hatte auf dem Gelände ein Förderband gebrannt.
Am 18. März fingen dann zwei Müllhaufen Feuer. Der Brand hatte sich im weiteren Verlauf auf rund 3000 Quadratmeter ausgebreitet. Der Einsatz der Feuerwehr hatte sich über mehrere Tage gezogen.
Titelfoto: Kevin Fischer-Golde / bw.pictures