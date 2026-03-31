Rauch und Flammenschein zu erkennen: Feuerwehr Solingen im Großeinsatz
Solingen - Großeinsatz für die Feuerwehr in Solingen! Am späten Montagnachmittag (30. März) kam es zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Löhdorf.
Gegen 17.43 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Leitstelle und meldeten, dass es aus einem Haus qualme.
Beim Eintreffen konnten die ersten Einsatzkräfte die gemeldete Lage bestätigen. Im Dachstuhl waren Rauch und Flammenschein zu erkennen.
Der Einsatzleiter entschied sich dazu, über zwei Drehleitern mit jeweils einem C-Rohr unter Atemschutz gegen das Feuer vorzugehen.
"Durch die koordinierten Löschmaßnahmen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden", teilt die Feuerwehr Solingen.
Glücklicherweise befanden sich zum Brand-Zeitpunkt keine Personen mehr im Haus.
Circa 40 Einsatzkräfte waren während des Einsatzes vor Ort.
Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache
Damit die Sicherheit gewährleistet werden konnte, wurden während des laufenden Einsatzes zwei Feuerwachen durch die Freiwilligen Löscheinheiten Böckerhof und Rupelrath besetzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch und werden von der Kriminalpolizei durchgeführt.
Titelfoto: Tim Oelbermann