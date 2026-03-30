Weißes Pulver löst Kampfmittel-Alarm in Post-Zentrum aus
Hennigsdorf (Oberhavel) - ABC-Alarm in Postverteilerzentrum: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag zu einem aufwendigen Einsatz nach Hennigsdorf nördlich von Berlin ausrücken.
Gegen 2 Uhr wurde die Behörde über den Zwischenfall in dem Briefzentrum der Deutschen Post in Brandenburg informiert, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Hennigsdorf, Olaf Feltz, vor Ort mitteilte.
Demnach sei aus einer Postsendung ein feines weißes Pulver unbekannter Art heraus gerieselt, was zu dem Alarm geführt habe. Die Feuerwehrleute haben den betroffenen Bereich nach ihrem Eintreffen umgehend geräumt und die Mitarbeiter in einen Pausenraum evakuiert.
Anschließend mussten die Einsatzkräfte die Lage erkunden, da sich nicht abschätzen ließ, um welchen - potenziell gefährlichen - Stoff es sich bei der Substanz handelte.
Daher rückte ein Erkundungstrupp mit Schutzanzügen in den gefährdeten Bereich vor, um eine Probe zu entnehmen. Die Ungewissheit bei solchen Einsätzen sei das größte Problem, erklärte Feltz.
"Es kann alles Mögliche sein": Feuerwehr muss potenziellen Gefahrstoff bestimmen
"Es kann alles Mögliche sein", betonte der Einsatzleiter, "wir müssen detektieren, um was es sich handelt". Bei einem verunglückten Tanklastzug sei die Bestimmung hingegen nicht so schwierig, da diese in der Regel gekennzeichnet sind.
Die Probe wurde umgehend vor Ort analysiert. Wie sich herausstellte, konnte die Feuerwehr dann auch schnell Entwarnung geben, denn es konnte nachgewiesen werden, "dass es weder ein Kampfstoff ist noch ein chemischer Stoff oder eben auch Drogen".
Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem weißen Pulver offenbar um ein Nahrungsergänzungsmittel, das den aufwendigen Einsatz erforderlich machte - kein alltäglicher, wie Olaf Feltz anmerkte.
Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die betroffene Abteilung wieder freigegeben, sodass die Angestellten ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann