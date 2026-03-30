Weißes Pulver löst Kampfmittel-Alarm in Post-Zentrum aus

Hennigsdorf (Oberhavel) - ABC-Alarm in Postverteilerzentrum: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag zu einem aufwendigen Einsatz nach Hennigsdorf nördlich von Berlin ausrücken.

Die Feuerwehr musste einen Trupp mit ABC-Schutzanzügen zur Erkundung einsetzen. © 7aktuell.de | P.Neumann

Gegen 2 Uhr wurde die Behörde über den Zwischenfall in dem Briefzentrum der Deutschen Post in Brandenburg informiert, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Hennigsdorf, Olaf Feltz, vor Ort mitteilte.

Demnach sei aus einer Postsendung ein feines weißes Pulver unbekannter Art heraus gerieselt, was zu dem Alarm geführt habe. Die Feuerwehrleute haben den betroffenen Bereich nach ihrem Eintreffen umgehend geräumt und die Mitarbeiter in einen Pausenraum evakuiert.

Anschließend mussten die Einsatzkräfte die Lage erkunden, da sich nicht abschätzen ließ, um welchen - potenziell gefährlichen - Stoff es sich bei der Substanz handelte.

Daher rückte ein Erkundungstrupp mit Schutzanzügen in den gefährdeten Bereich vor, um eine Probe zu entnehmen. Die Ungewissheit bei solchen Einsätzen sei das größte Problem, erklärte Feltz.