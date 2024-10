Wieder Zündler in Döbeln unterwegs: Brand in verlassener Fabrikhalle

Schon wieder waren in Döbeln offenbar Brandstifter unterwegs! In der Nacht auf Donnerstag wurde in einer alten Fabrikhalle Müll angezündet.

Von Julian Winkler

Döbeln - Wieder ein Feuerwehreinsatz in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen), wieder war es vermutlich Brandstiftung! In der Nacht auf Donnerstag brannte es in einem alten Fabrikgebäude. Die Feuerwehr hatte große Mühe, alle Glutnester zu finden.

Die Feuerwehr musste am gestrigen Mittwochabend einen Brand in einer alten Fabrikhalle in Döbeln löschen. © EHL Media Gegen 23 Uhr brach in dem verlassenen Fabrikgebäude an der Reichensteinstraße ein Feuer aus. Schnell rückte die Feuerwehr an und begann mit den Löscharbeiten. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da es verschiedene Glutnester gab. Unbekannte hatten offenbar Müll angezündet. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. In der alten Fabrik wurden früher Süßwaren hergestellt. Nach der Jahrhundertwende wurde die Produktion eingestellt - die Firma ging pleite. Seitdem verfällt das Industriegebäude zusehends.