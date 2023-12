Mädchen (5) bleibt mit Fingern im Abfluss der Badewanne stecken und endet in Klinik

Ein Rettungswagen und Kräfte der Wiesbadener Feuerwehr rückten am Montagabend aus: Ein kleines Mädchen (5) hatte sich mit seinen Fingern im Abfluss einer Badewanne verfangen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagabend in einem Hochhaus in Wiesbaden-Klarenthal, wie die Feuerwehr der hessischen Landeshauptstadt am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach versuchte zunächst die Mutter der Fünfjährigen, ihre Tochter aus der misslichen Lage zu befreien, jedoch ohne Erfolg. Daher wählte die Frau den Notruf. Ein Löschfahrzeug mit sechs Mann Besatzung sowie ein Rettungswagen rückten umgehend aus.

"Nachdem das Mädchen mit einem mitgebrachten Teddybären halbwegs beruhigt werden konnte, schritten die Feuerwehrleute zur Tat", berichtete ein Sprecher.

Zunächst wurde durch eine Öffnung an der Unterseite der Wanne das Abflussrohr mit einem Seitenschneider abgetrennt.

Danach waren zwar die Finger der Fünfjährigen immer noch in dem Abfluss gefangen, aber zumindest konnte sie nun die Wanne verlassen.