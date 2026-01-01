Windrad in Flammen: Feuerwehr ist machtlos

Neetze-Süttorf - Feuer in luftiger Höhe! In Neetze-Süttorf (Landkreis Lüneburg) ist am Neujahrstag das Maschinenhaus einer mehr als 20 Jahre alten Windenergieanlage in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte aufgrund der Höhe nichts gegen die Flammen unternehmen. © Claas Steinhauer/FF Ostheide/dpa

Wie die Freiwillige Feuerwehr Ostheide mitteilte, fielen brennende Teile auf einen Acker herab. Wegen des nassen Wetters habe man diese aber nicht löschen müssen.

Der Brand des Maschinenhauses sei zudem zu hoch zum Löschen gewesen.

Gemeldet wurde der Brand am Donnerstag gegen 13 Uhr. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt und über mehrere Stunden beobachtet.