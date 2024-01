03.01.2024 11:08 Wohnhaus-Brand in Darmstadt: 40-jähriger Bewohner in Klinik

In der Bad Nauheimer Straße in Darmstadt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Wohnhaus-Brand: Ein 40-jähriger Bewohner wurde in eine Klinik gebracht.

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im südhessischen Darmstadt brach in der Nacht zum heutigen Mittwoch Feuer aus. Die Feuerwehr in Darmstadt rückte in der Nacht zu Mittwoch aus, um einen Brand im fünften Stock eines Wohnhauses zu bekämpfen. © 5VISION.NEWS Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr über den Brand in einem Wohnhaus in der Nauheimer Straße informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in der Folge aus. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei stand "ein Holzregal vor einer Wohnung im fünften Stock in Flammen", erklärte ein Sprecher. Das Feuer beschädigte neben dem Holzboden auch die Fassade des Hauses. Es entstand Sachschaden, der auf "mehrere Tausend Euro" geschätzt werde. Feuerwehreinsätze Feuer in Produktionshalle für Autoteile: 30.000 Euro Schaden Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa eine Stunde an. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Ein Bewohner des Hauses wurde jedoch wegen "psychischer Auffälligkeiten" in eine Klinik gebracht. Die Beamten halten es für möglich, dass der 40-Jährige im "Zusammenhang mit dem Brand" stehen könnte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Ein 40-jähriger Hausbewohner wurde wegen "psychischer Auffälligkeiten" in eine Klinik gebracht. © 5VISION.NEWS Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS