31.12.2024 07:56 Wohnhaus-Brand in Darmstadt: Zwei Menschen in Klinik

Ein Wohnhaus-Brand in Darmstadt-Kranichstein rief am Montagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan - zwei Hausbewohner kamen in eine Klinik!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Ein Kellerbrand in einem Darmstädter Mehrfamilienhaus verursachte hohen Sachschaden, eine Wohnung ist unbewohnbar, zwei Hausbewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Kellerbrand in Darmstadt-Kranichstein rief am Montagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan - die Brandursache ist noch unklar. © 5VISION.NEWS Der Brand brach am gestrigen Montagabend gegen 20.27 Uhr im Wickopweg im Stadtteil Kranichstein aus, wie die südhessische Polizei mitteilte. Zahlreiche Feuerwehrkräfte bekämpften und löschten die Flammen. Der Rettungsdienst untersuchte 25 Hausbewohner "vor Ort auf eine mögliche Rauchgasintoxikation", wie ein Sprecher erklärte. Zwei Personen wurden danach zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. "Eine Wohnung ist unbewohnbar, die restlichen Bewohner können in ihre Wohnungen zurück", hieß es weiter. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei verursachte der Kellerbrand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hierzu dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS