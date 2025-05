12.05.2025 06:49 Wohnhaus-Brand: Feuerwehr findet Leiche, Kripo ermittelt

Ein Wohnhaus in Klingenberg am Main stand in Flammen: Bei den Löscharbeiten am Sonntag fand die Feuerwehr eine Leiche, die Kripo ermittelt zu dem Brand!

Von Florian Gürtler

Klingenberg am Main - Flammen schlugen aus den Fenstern, als die Feuerwehr eintraf: Im unterfränkischen Klingenberg am Main kam es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnhaus-Brand, bei den Löscharbeiten wurde eine Leiche entdeckt! Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um einen Wohnhaus-Brand in Klingenberg am Main zu bekämpfen. © NEWS5/Pascal Höfig Ein Passant löste gegen 16.30 Uhr Alarm aus, nachdem er Flammen und Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Langgasse bemerkt hatte. Umgehend rückten Rettungskräfte aus, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte. "Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss", ergänzte ein Sprecher. Feuerwehreinsätze Großbrand führt zu giftiger Rauchwolke über Bernburg: Entwarnung! Demnach kämpften rund 90 Feuerwehrleute gegen den Wohnhaus-Brand in Klingenberg. Bei den Löscharbeiten stießen sie auf eine leblose Person, "bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte", hieß es weiter. Die anwesenden Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Feuer wurde gelöscht. Brand in Klingenberg am Main: Kripo Aschaffenburg ermittelt Noch am Sonntag begannen Spezialisten der Kriminalpolizei mit den Ermittlungen zu dem Brand in Klingenberg. © NEWS5/Pascal Höfig Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Sonntag die Ermittlungen übernommen: "Die zuständigen Brandermittler versuchen nun die Identität der verstorbenen Person und die Brandursache zu klären", ergänzte der Sprecher. Das Mehrfamilienhaus sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Fotos zeigen, dass Teile des Dachstuhls durch das Feuer und die Löscharbeiten zerstört wurden. Die rund 20 Bewohner des Hauses wurden von der Stadtverwaltung in einer Behelfs-Unterkunft untergebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung der Polizei in einem mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Feuerwehreinsätze Mitten in der Nacht: Aufregung in Wohnkomplex - Dichter Rauch dringt aus Tiefgarage Die Ermittlungen zu dem Brand in Klingenberg am Main dauern an.

Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig