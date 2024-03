04.03.2024 08:16 Wohnhaus-Brand in Rüsselsheim: Feuerwehr rettet gehbehinderte Person

In der Nahestraße in Rüsselsheim brach in der Nacht zu Montag ein Wohnhaus-Brand aus: Die Feuerwehr rettete drei Menschen, darunter eine gehbehinderte Person!

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - In der Nacht zu Montag brach in einem Wohnhaus in Rüsselsheim Feuer aus - die Feuerwehr rettete drei Menschen, darunter auch eine gehbehinderte Person. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Montag zur Bekämpfung eines Wohnhaus-Brandes in Rüsselsheim aus. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Die Brandbekämpfer wurden gegen 0.39 Uhr alarmiert, wie die Polizei in Südhessen am Montagmorgen mitteilte. In der Nahestraße war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Der Rauch hatte sich zudem auf weitere Wohnungen in dem Haus ausgebreitet. Drei Menschen befanden sich noch in dem Gebäude. "Eine gehbehinderte Person wurde durch die Feuerwehr aus dem Erdgeschoss geborgen", berichtete ein Polizeisprecher und ergänzte: "Zwei weitere Personen mussten über eine Leiter an der Gebäuderückseite gerettet werden." Etwa 130.000 Euro Schaden durch Brand in Rüsselsheim Zum Glück war niemand verletzt. Die Feuerwehr begann danach, den Wohnungsbrand zu löschen. Zur Brandursache gibt es noch keine abschließende Erkenntnis der Polizei. Die Beamten vermuten aber, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 130.000 Euro geschätzt.

