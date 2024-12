Wohnhaus brennt lichterloh: Frau tot, ihr Ehemann schwer verletzt

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Demnach stand ein Haus "zwischenzeitlich in Vollbrand", wie ein Sprecher erklärte. Das Gebäude sei "erheblich beschädigt worden".

Das verhängnisvolle Feuer brach am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in dem Ortsteil Vaake aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Montagabend hinein an. Zum entstandenen Sachschaden liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor, die Beamten gehen aber von einem sechsstelligen Betrag aus. "Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor", hieß es weiter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.