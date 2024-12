26.12.2024 16:19 Wohnhaus im Kreis Esslingen in Flammen: Ein Mann (†47) verstirbt!

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Altbach (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Johanna Baumann

Altbach - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Altbach (Kreis Esslingen) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. © SDMG / Kohls Das Feuer brach gegen 5.51 Uhr in einer Wohnung im Vogelwiesenweg aus. Eine Anwohnerin verständigte die Einsatzkräfte, die im Großaufgebot anrückten. Aus der Brandwohnung wurde ein Mann geborgen (†47). Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei soll es sich dabei um den Wohnungsinhaber handeln. Das betroffene Haus und Teile eines angrenzenden Gebäudes wurden geräumt. Bis auf eine Frau konnten am Vormittag alle evakuierten Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Zu weiteren Verletzten kam es nicht. Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar und soll nun ermittelt werden.

Titelfoto: SDMG / Kohls