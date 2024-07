23.07.2024 09:30 Wohnhaus in Flammen: Vier Verletzte und immenser Sachschaden!

In einem Wohnhaus in Abtsgmünd (Ostalbkreis) brach mitten in der Nacht ein Feuer aus. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen.

Von Johanna Baumann

Abtsgmünd - In einem Wohnhaus in Abtsgmünd (Ostalbkreis) brach mitten in der Nacht ein Feuer aus. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr mit acht Fahrzeugen aus. Das Feuer brach wohl in der Küche eines Hauses in der Uhlandstraße aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Drei leicht verletzte Bewohner wurden von Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Laut aktuellem Stand gilt das Haus als unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird nun ermittelt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald