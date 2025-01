28.01.2025 14:53 Wohnhaus in Göttingen brennt lichterloh: Feuerwehr findet Leiche!

Am Dienstag wurde in Herzberg eine Männerleiche in einem brennenden Wohnhaus entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Herzberg - Im Landkreis Göttingen ist am frühen Dienstagmorgen in einem Wohnhaus in Herzberg ein Feuer ausgebrochen. Ein Hausbewohner konnte nur tot aus den Flammen geborgen werden. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Kameraden der Feuerwehr den Leichnam des 59-Jährigen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Gegen etwa 1.10 Uhr wurde der Brand am Marktplatz in der Innenstadt Herzbergs nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen gemeldet. Während der Löscharbeiten der verständigten Feuerwehr machten die Einsatzkräfte eine traurige Entdeckung. In einem der Zimmer stießen sie auf die Leiche eines 59-jährigen Hausbewohners. Eine weitere Person, die sich eigenen Angaben zufolge in dem Haus aufgehalten hat, konnte sich selbstständig ins Freie retten. Der 23-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, konnte diese jedoch bereits wieder verlassen. Feuerwehreinsätze Brand im Kurpark Bad Salzschlirf: Seifenpavillon in Flammen Wie und wo das Feuer ausgebrochen ist, wird derzeit von der Polizei Osterode ermittelt. Der Brandort sowie der Leichnam wurden beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Obduktion an. Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa