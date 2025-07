Wohnhaus in Südhessen brennt: Feuerwehr rettet 20 Menschen von den Balkonen

Darmstadt-Dieburg - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Roßdorf (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mussten die Bewohner die Nacht zum Dienstag im Krankenhaus oder in einer zur Verfügung gestelltem Halle verbringen.

Alles in Kürze

Laut Feuerwehr hatten sich etwa 20 Bewohner auf den Balkonen aufgehalten und wurden von den Einsatzkräften evakuiert. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Brand in dem Haus in der Eichendorffstraße im Ortsteil Gundernhausen am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr gemeldet worden.

Umgehend rückten daraufhin Polizei und Feuerwehr an. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, sei das Feuer in einer Wohnung im Kellergeschoss des Hauses ausgebrochen. Dadurch sei das Treppenhaus so stark verraucht gewesen, dass es zunächst nicht zu betreten war.

Etwa 20 Bewohner hätten sich bereits auf den Balkonen ihrer Wohnungen befunden, von wo aus sie dann die Feuerwehr mithilfe von Drehleitern und Sprungkissen evakuieren konnte.

Fünf Menschen erlitten laut Polizei Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.