Wohnhaus in Vollbrand: Für Mutter (†47) und Sohn (†22) kommt jede Hilfe zu spät

Ladenburg - Am Mittwochmorgen stand ein Wohnhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in Vollbrand! Zwei Menschen konnten nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

Der Dachstuhl stand in Vollbrand. © René Priebe / PR-Video

Gegen 7.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße "Am Bahndamm" an. Das betroffene Wohngebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Zwei Bewohner konnten laut Polizeiangaben nicht mehr gerettet werden. Eine 47-Jährige und ihr 22-jähriger Sohn wurden tot aus dem Gebäude geborgen.

Ein dritter Bewohner (51) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch zwei Feuerwehrkräfte wurden laut aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt.