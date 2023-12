Wohnhaus nach Explosion in Vollbrand: Feuerwehr findet Toten (†63)!

Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 30 Kräften an. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Die Einsatzkräfte eilten gegen 16 Uhr in die Kronenstraße in Trossingen, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. In einem Gebäude soll es laut Zeugenaussagen zu einem Knall gekommen sein, woraufhin Rauch emporgestiegen war.

Die Anwohner teilten zudem mit, dass ein Teil der Hauswand fehlen würde. Schließlich stand das gesamte Erdgeschoss in Vollbrand.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr kam für einen 63-jährigen Bewohner jede Hilfe zu spät. Er wurde tot aus seiner Erdgeschosswohnung geborgen.

Es entstand ein erheblicher Brandschaden. Die Schadensumme ist noch unklar. Zwei Wohnungen des Gebäudes sind nun unbewohnbar.