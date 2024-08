30.08.2024 11:40 Wohnhausbrand: Feuerwehr rettet Bewohner

In einem Wohnhaus brannte es am Donnerstagabend in Zella-Mehlis. Ein 81-jähriger Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet.

Von Carsten Jentzsch

Zella-Mehlis - Zu einem Wohnhausbrand ist es in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gekommen. Ein 81-jähriger Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Feuerwehr rettete den 81-jährigen Bewohner und löschte die Flammen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe es am Donnerstagabend - aus bislang ungeklärter Ursache - im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße "Oberzella" gebrannt. Die Feuerwehr rettete den Angaben nach den 81-jährigen Bewohner und löschte die Flammen. Mit einer Rauchgasvergiftung sei der Mann in ein Krankenhaus gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden, hieß es am Morgen. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher