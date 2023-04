26.04.2023 14:35 Wohnung steht in Flammen und brennt vollständig aus - schnelle Evakuierung verhindert Katastrophe

In Monheim hat es am Dienstagabend einen heftigen Brand gegeben! In einem Wohnhaus geriet plötzlich eine Wohnung in Flammen - verletzt wurde niemand.

Von Maurice Hossinger

Monheim - Im Berliner Viertel kam es am Dienstagabend zu einem heftigen Brand! In einem Mehrfamilienhaus geriet eine Wohnung in Vollbrand und zog auch drei weitere Wohnungen in Mitleidenschaft - verletzt wurde niemand. Nach Aufsteigen der Rauchwolke aus der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss blieben ordentliche Spuren an der Hausfassade übrig. © Montage: Patrick Schüller Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 20.05 Uhr von der Feuerwehr Monheim über das Feuer am Berliner Platz Straße informiert. Nachdem die Polizistinnen und Polizisten nur wenige Minuten danach am Ort des Geschehens eingetroffen waren, eröffnete sich ihnen ein Bild des Schreckens. Eine Wohnung stand bereits lichterloh in Flammen, die drohten auf weitere Wohnungen überzugreifen. Aufgrund des schnellen und beherzten Handelns der Rettungskräfte konnte die Ausdehnung auf die beiden im ersten und zweiten Stock gelegenen Wohnungen - trotz bereits geborstener Scheiben - verhindert werden. Feuerwehreinsätze IT-Probleme setzen die neu gekauften Rettungswagen der Stadt Solingen außer Gefecht Eine rasch eingeleitete Evakuierung aller im Haus angetroffenen Personen verhinderte Verletzte und schlimmere Katastrophen. Nach Angaben der Feuerwehr sind durch den heftigen Brand im Erdgeschoss die drei betroffenen Wohnungen vorerst nicht bewohnbar. Alle Anwohnenden wurden in einer eingerichteten Notunterkunft untergebracht und versorgt. Das Innere der Wohnung im Erdgeschoss dürfte durch den Vollbrand komplett zerstört und ausgelöscht worden sein. © Patrick Schüller Bislang konnte noch keine Aussage über den entstandenen Schaden getroffen werden. Wie der Brand entstehen konnte, soll in den nächsten Tagen ein externer Brandsachverständiger klären.

Titelfoto: Montage: Patrick Schüller