Wohnung steht in Flammen! Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus
Ahrensbök - Tragisches Unglück in Schleswig-Holstein: Am Samstagnachmittag ist in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ahrensbök ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben.
Gegen 16.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Segeberger Chaussee aus, so ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.
Nachdem die Feuerwehr die Flammen bekämpft hatte, wurde schließlich eine Frau tot in der Wohnung aufgefunden, so der Sprecher weiter. Zur Brandursache lagen derzeit noch keine Informationen vor.
Auch die Feuerwehr war für TAG24 am Samstagabend nicht zu erreichen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass beide Wohnblöcke des Mehrfamilienhauses während der Löscharbeiten evakuiert worden seien.
Bis auf die Verstorbene sollen dabei alle Bewohner unverletzt ins Freie gebracht worden sein. Ein Rettungsdienst habe alle Betroffenen anschließend gesichtet.
Nach rund einer Stunde sei das Feuer vollständig gelöscht gewesen, so der Reporter weiter. Am Balkon seien nun deutliche Brandspuren sichtbar, selbst nach dem Löschen.
Neben den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr soll im Anschluss an den Vorfall auch die Notfallseelsorge alarmiert worden sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Titelfoto: Arne Jappe