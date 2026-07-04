Flammen schlagen aus Fenster: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Sachsen

Hainichen - In Hainichen ( Mittelsachsen ) ist es am Samstagnachmittag zu einem verheerenden Wohnungsbrand gekommen.

Die Fassade des Wohnblocks zeigte noch deutliche Spuren des Brandes. © Erik Hoffmann

Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus im Wohngebiet am Ottendorfer Hang ausgebrochen.

Als die Feuerwehr an dem Wohnblock eintraf, standen die Räume im ersten Obergeschoss schon in Vollbrand. Laut Hainichener Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung.

Insgesamt wurden 14 Personen evakuiert. Eine Person musste über die Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

"Durch den schnellen und gezielten Einsatz mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz konnte der Brand zügig eingedämmt und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen beziehungsweise Gebäudeteile verhindert werden", so die Feuerwehr.

Die Bewohner der Brandwohnung wurden durch den Rettungsdienst untersucht und dann in eine Notunterkunft gebracht. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Wann die Bewohner zurückkehren können, ist noch unklar.