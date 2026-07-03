Großeinsatz in Solingen: Feuerwehr rettet zehn Menschen aus brennendem Hochhaus

Solingen - Eine brennende Wohnung in einem Hochhaus in Solingen löste am frühen Freitagmorgen einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr startete eine aufwendige Rettungsaktion.

Die Wohnung im 4.Stock brannte vollständig aus und ist nun unbewohnbar. © Tim Oelbermann

Wie die Feuerwehr berichtet, gingen gegen 6.57 Uhr mehrere Notrufe ein. Eine Wohnung im achtgeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Wald stehe in Flammen, teilten die Anrufer mit

Vor Ort bestätigte sich die ernste Lage: Aus einem Fenster im 4. Obergeschoss loderte bereits ein Feuer. Dazu kam schwarzer Rauch, der sich im gesamten Treppenhaus ausgebreitet hatte.

Die Bewohner in den oberen Etagen konnten das Gebäude somit nicht mehr selbst verlassen und mussten von den Einsatzkräften gerettet werden.

Gleichzeitig wurde eine Drehleiter eingesetzt, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern.