Großeinsatz in Solingen: Feuerwehr rettet zehn Menschen aus brennendem Hochhaus
Solingen - Eine brennende Wohnung in einem Hochhaus in Solingen löste am frühen Freitagmorgen einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr startete eine aufwendige Rettungsaktion.
Wie die Feuerwehr berichtet, gingen gegen 6.57 Uhr mehrere Notrufe ein. Eine Wohnung im achtgeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Wald stehe in Flammen, teilten die Anrufer mit
Vor Ort bestätigte sich die ernste Lage: Aus einem Fenster im 4. Obergeschoss loderte bereits ein Feuer. Dazu kam schwarzer Rauch, der sich im gesamten Treppenhaus ausgebreitet hatte.
Die Bewohner in den oberen Etagen konnten das Gebäude somit nicht mehr selbst verlassen und mussten von den Einsatzkräften gerettet werden.
Gleichzeitig wurde eine Drehleiter eingesetzt, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern.
Feuerwehr leitet riesige Rettungsaktion ein
Insgesamt waren 35 Bewohner von dem Brand betroffen. 10 Menschen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, Fünf von Ihnen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Solingen.
Unter den Geretteten befand sich auch eine vierköpfige Familie mit kleinen Kindern, deren Wohnung direkt über der Brandwohnung lag und bereits voller Rauch war.
Bis auf die ausgebrannte Wohnung konnten alle Bewohner nach dem Einsatz wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.
Titelfoto: Tim Oelbermann