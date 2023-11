Wohnung steht in Flammen: Feuerwehrleute machen traurige Entdeckung

Kameraden der Feuerwehr löschten einen Brand in Merseburg und fanden dabei eine Leiche. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Einsatzkräfte rückten gegen 19.40 Uhr in der Huttenstraße in Merseburgs Zentrum an: Dort war in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

"Knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren für die Löscharbeiten vor Ort", hieß es.

In der brennenden Wohnung fanden sie schließlich eine leblose Person, für die jede Hilfe zu spät kam. Deren Identität sei bislang noch nicht geklärt.

Glücklicherweise befanden sich sonst keine Personen in dem Gebäude.

Die Brandursache sowie die Spurenauswertung sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. "Hinweise auf eine Fremdeinwirkung Dritter liegen nicht vor", so die Behörde weiter.