30.07.2024 08:57 Wohnungsbrand im Landkreis Offenbach: Mann (†52) stirbt in den Flammen

Beim Feuer in einer Wohnung in Rodgau ist am Morgen des heutigen Dienstags ein 52 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Noch völlig unklar ist die Brandursache.

Von Marc Thomé

Rodgau - In Rodgau (Landkreis Offenbach) ist am Morgen des heutigen Dienstags ein 52 Jahre alter Mann bei einem Feuer ums Leben gekommen. Der 52-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher sagte, waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 5.30 Uhr alarmiert und zu dem Brand in einem Gebäudekomplex in der Frankfurter Straße gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Rauch aus einem der oberen Stockwerke drang. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung und konnte laut dem Polizeisprecher das Feuer auch schnell löschen. Feuerwehreinsätze Brand in Guben: Zwei Festnahmen Beim Betreten der betroffenen Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute dann den 52-jährigen Bewohner. Dieser konnte noch zum Notarzt gebracht werden, wo der Mann dann aber seinen schweren Verletzungen erlag. Brandursache ist noch völlig unklar Noch völlig unklar ist die Brandursache. In diesem Zusammenhang hat die Kripo die Ermittlungen übernommen und erhofft sich weitere Aufschlüsse von der Begehung der Wohnung, die noch im Laufe des heutigen Tages stattfinden soll. Auch der entstandene Sachschaden kann laut dem Polizeisprecher noch nicht beziffert werden. Darüber hinaus sei das Stockwerk, in dem sich die Brandwohnung befindet, zurzeit nicht bewohnbar. Alles anderen Bewohner, die zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatten, konnten allerdings in ihre Wohnungen zurückkehren.

Titelfoto: 5VISION.NEWS