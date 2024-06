Wohnungsbrand im Vogtland: Paar rettet Nachbarin das Leben

Netzschkau - Ein Pärchen aus Netzschkau im Vogtland (29, 37) vollbrachte am Samstag eine Heldentat: Sie retteten ihrer Nachbarin (94) das Leben!

Nachdem die Nachbarin die Einsatzkräfte alarmiert hatte, konnte der Brand am Samstag schnell gelöscht werden. © Igor Pastierovic

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr brannte es in der Erdgeschosswohnung der 94-Jährigen in der Gartenstraße. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eilten die jungen Nachbarn zu Hilfe.

"Meine Frau hat mich vom Fußball abgeholt. Als wir hier ankamen, hörten wir schon den Rauchmelder", so der 37-Jährige. "Bei meiner Frau gingen sofort alle Alarmglocken an." Sie rief die Einsatzkräfte, während er über den Zaun sprang und an die Nachbartür klopfte.

Weil niemand aufmachte, trat er die Tür ein. Dort quoll ihm Rauch entgegen: "Die Sichtweite lag bei null." Da er eine Vollmaske zu Hause hat, traute er sich in die Wohnung. "Es war wirklich Glück, dass ich die Frau relativ schnell gefunden habe", erzählt der Mann. Die Seniorin war schon im Bett zusammengebrochen.

Lebensrettung in letzter Sekunde! Auch die Polizei war erleichtert: "Ohne deren mutiges Einschreiten wäre für die Frau vermutlich jede Hilfe zu spät gekommen."