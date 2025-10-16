Wohnungsbrand in Hilden: Feuerwehr rückt zu nächtlichem Einsatz aus - Bewohner evakuiert

Hilden (Kreis Mettmann) - Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einsatz in die Hegelstraße nach Hilden bei Düsseldorf ausrücken.

Während die Kameraden der Hildener Feuerwehr die Flammen löschten, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. © Patrick Schüller

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, war es in einer Wohnung im Erdgeschoss um kurz vor Mitternacht am späten Mittwochabend zu einem Zimmerbrand gekommen.

Während sich die ersten Bewohner des Hauses beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig ins Freie gerettet hatten, mussten einige Personen noch evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer konnte derweil zügig unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem das Wohnhaus anschließend entlüftet wurde, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück.