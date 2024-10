Wohnungsbrand in Rosenheimer Innenstadt: Mehrere Verletzte und hoher Schaden

Rosenheim - Beim Brand einer Wohnung in der Innenstadt von Rosenheim sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Vier Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Montag gingen am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr mehrere Notrufe über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heilig-Geist-Straße ein.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang aus den Fenstern im zweiten Stockwerk des Gebäudes bereits starker Rauch.

Die Feuerwehr evakuierte gemeinsam mit der Polizei die Bewohner aus dem Haus und begann zeitgleich mit den Löscharbeiten.

Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Vier davon kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser, konnten aber nach ambulanter Behandlung wenig später wieder entlassen werden.